Владислав Иноземцев о помощи бизнесу

Недавнее выступление В.Путина, в котором содержалось требование к правительству выработать очередную программу мер по стимулированию экономики, большинство экспертов восприняли с откровенным пессимизмом, придя к выводу о том, что от властей ничего ждать не следует. Однако я бы предложил задуматься о несколько иной тактике проявления недовольства, если уж без него обойтись не получается.

В течение апреля месяца федеральное правительство, а также власти Москвы и Санкт-Петербурга приняли несколько пакетов мер помощи бизнесу. Наиболее обсуждаемая сегодня мера — это безвозмездное дотирование предпринимателей, сокративших не более 10% своих работников, на сумму одного минимального размера оплаты труда в расчёте на каждого занятого. Заявления можно подавать с 1 мая, во второй половине месяца и в июне можно получить деньги за апрель и май. Может быть, средства и небольшие, но всё же. Пойдём дальше. Правительство определило лимит кредитов для компаний из пострадавших отраслей, которые можно получить беспроцентно (75% суммы гарантирует ВЭБ). Размер лимита превышает 300 млрд рублей — уже больше, чем вероятные выплаты безвозмездной помощи. Потенциальный круг получателей этой помощи — более 1,7 млн малых и средних предприятий. Да, уже появились размышления о том, что взять деньги в кредит и раздать их в зарплату, заплатив при этом более 40% налогов и страховых платежей — дело рискованное, но стоит оно того или нет, зависит от намерения предпринимателей сохранять свой бизнес. Есть и масса других льгот: отсрочка платежей за аренду городской недвижимости, перенос вплоть до 31 декабря срока платежа торговых сборов, 50% скидки на прочие арендные платежи для компаний из пострадавших отраслей (про более мелкие моменты типа отсрочки по выплате штрафов и пеней я не говорю).

И здесь возникает момент: стоит ли просто отмахнуться от этих мер как малозначительных или стоит ими воспользоваться? И мне кажется, что как раз сейчас лучше бы действовать по второму варианту. Если возможности есть, не надо их упускать. Предпринимателям стоит просто завалить госорганы заявлениями на использование предоставленной помощи, требуя при этом соблюдения сроков их рассмотрения. Иначе говоря, устроить своего рода «итальянскую забастовку наоборот». Потому что если сейчас ограничиться только сотрясением воздуха — типа удивляющих меня «виртуальных митингов», набирающих популярность в Рунете — власти даже эти решения спустят на тормозах. Почему в той же Америке на прошлой неделе Конгресс выделил еще $480 млрд малому и среднему бизнесу? Да в том числе и потому, что лимиты помощи по прежнему пакету были исчерпаны за несколько недель. И не надо говорить, что там всё заполнить легко, а у нас — трудно. Надо действовать, брать своё — и показывать правительству, что это далеко не всё, что может сейчас потребоваться предпринимателям. Потому что если этого не сделать, вряд ли власти сохранят даже нынешний темп в разработке мер поддержки экономики.

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