Индекс деловой активности в России упал на рекордно низкий уровень

В апреле из-за закрытия части производств на фоне пандемии коронавируса деловая активность обрабатывающих отраслей в России упала до рекордно низкого уровня. Об этом свидетельствуют данные Purchasing Managers’ Index, сообщает Reuters.

Индекс PMI снизился с 47,5 в марте до 31,3 в апреле. Худшие результаты с начала проведения исследований в сентябре 1997 года показали индексы, отражающие выпуск и новые заказы предприятий. Они снизились до 18,9 и 19,5 соответственно. Лишь один раз за предыдущие годы эти показатели опускались ниже 30 — в декабре 2008 года в разгар мирового финансового кризиса.

По словам представителей нескольких опрошенных фирм, клиенты отменили или отложили заказы с тех пор, как были приняты чрезвычайные меры в области общественного здравоохранения для борьбы с распространением коронавируса.

Экономист IHS Markit Сиан Джонс, проводивший исследование, отметил, что в России темпы инфляции были самыми быстрыми с момента повышения НДС в начале 2019 года, и беспокойство вызывает резкий скачок цен на сырье.