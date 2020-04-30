В России зафиксировано 7099 новых случаев коронавируса

В России более тысячи человек умерли от коронавируса. Как сообщили в оперативном штабе, в стране зарегистрировано 106 498 случаев заражения и 1073 летальных исхода. Выздоровели 11 619 человек.
За последние сутки подтверждено 7099 новых случаев. 101 человек умер, а 1333 выздоровели.
Новые случаи:
🔸 Москва — 3093
🔸 Московская область — 793
🔸 Санкт-Петербург — 336
🔸 Республика Дагестан — 158
🔸 Нижегородская область — 150
🔸 Брянская область — 118
🔸 Калужская область — 113
🔸 Мурманская область — 101
🔸 Республика Северная Осетия — 93
🔸 Тульская область — 92
🔸 Ростовская область — 79
🔸 Тамбовская область — 75
🔸 Республика Башкортостан — 75
🔸 Свердловская область — 74
🔸 Республика Татарстан — 71
🔸 Курская область — 68
🔸 Челябинская область — 67
🔸 Краснодарский край — 66
🔸 Красноярский край — 57
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 54
🔸 Ленинградская область — 51
🔸 Чувашская Республика — 47
🔸 Саратовская область — 46
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 44
🔸 Республика Ингушетия — 43
🔸 Ставропольский край — 43
🔸 Рязанская область — 40
🔸 Пензенская область — 40
🔸 Самарская область — 40
🔸 Республика Мордовия — 39
🔸 Хабаровский край — 38
🔸 Приморский край — 36
🔸 Владимирская область — 35
🔸 Новосибирская область — 35
🔸 Воронежская область — 34
🔸 Алтайский край — 34
🔸 Ивановская область — 32
🔸 Калининградская область — 32
🔸 Липецкая область — 31
🔸 Волгоградская область — 31
🔸 Республика Марий Эл — 31
🔸 Белгородская область — 28
🔸 Орловская область — 27
🔸 Кировская область — 27
🔸 Оренбургская область — 27
🔸 Ульяновская область — 27
🔸 Смоленская область — 26
🔸 Республика Бурятия — 26
🔸 Республика Саха (Якутия) — 24
🔸 Камчатский край — 24
🔸 Ярославская область — 23
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 22
🔸 Ханты-Мансийский АО — 21
🔸 Чеченская Республика — 20
🔸 Пермский край — 19
🔸 Костромская область — 18
🔸 Тверская область — 17
🔸 Астраханская область — 15
🔸 Тюменская область — 15
🔸 Архангельская область — 13
🔸 Новгородская область — 13
🔸 Кемеровская область — 12
🔸 Удмуртская Республика — 11
🔸 Республика Коми — 10
🔸 Омская область — 10
🔸 Амурская область — 10
🔸 Республика Крым — 10
🔸 Республика Адыгея — 9
🔸 Республика Калмыкия — 9
🔸 Вологодская область — 7
🔸 Псковская область — 7
🔸 Еврейская АО — 6
🔸 Забайкальский край — 5
🔸 Республика Хакасия — 4
🔸 Иркутская область — 4
🔸 Республика Карелия — 3
🔸 Ненецкий автономный округ — 3
🔸 Республика Алтай — 2
🔸 Республика Тыва — 2
🔸 Томская область — 2
🔸 Магаданская область — 2
🔸 Курганская область — 1
🔸 Сахалинская область — 1
🔸 Чукотский АО — 1
🔸 г. Севастополь — 1