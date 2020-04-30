В России зафиксировано 7099 новых случаев коронавируса

В России более тысячи человек умерли от коронавируса. Как сообщили в оперативном штабе, в стране зарегистрировано 106 498 случаев заражения и 1073 летальных исхода. Выздоровели 11 619 человек.

За последние сутки подтверждено 7099 новых случаев. 101 человек умер, а 1333 выздоровели.

Новые случаи:

🔸 Москва — 3093

🔸 Московская область — 793

🔸 Санкт-Петербург — 336

🔸 Республика Дагестан — 158

🔸 Нижегородская область — 150

🔸 Брянская область — 118

🔸 Калужская область — 113

🔸 Мурманская область — 101

🔸 Республика Северная Осетия — 93

🔸 Тульская область — 92

🔸 Ростовская область — 79

🔸 Тамбовская область — 75

🔸 Республика Башкортостан — 75

🔸 Свердловская область — 74

🔸 Республика Татарстан — 71

🔸 Курская область — 68

🔸 Челябинская область — 67

🔸 Краснодарский край — 66

🔸 Красноярский край — 57

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 54

🔸 Ленинградская область — 51

🔸 Чувашская Республика — 47

🔸 Саратовская область — 46

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 44

🔸 Республика Ингушетия — 43

🔸 Ставропольский край — 43

🔸 Рязанская область — 40

🔸 Пензенская область — 40

🔸 Самарская область — 40

🔸 Республика Мордовия — 39

🔸 Хабаровский край — 38

🔸 Приморский край — 36

🔸 Владимирская область — 35

🔸 Новосибирская область — 35

🔸 Воронежская область — 34

🔸 Алтайский край — 34

🔸 Ивановская область — 32

🔸 Калининградская область — 32

🔸 Липецкая область — 31

🔸 Волгоградская область — 31

🔸 Республика Марий Эл — 31

🔸 Белгородская область — 28

🔸 Орловская область — 27

🔸 Кировская область — 27

🔸 Оренбургская область — 27

🔸 Ульяновская область — 27

🔸 Смоленская область — 26

🔸 Республика Бурятия — 26

🔸 Республика Саха (Якутия) — 24

🔸 Камчатский край — 24

🔸 Ярославская область — 23

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 22

🔸 Ханты-Мансийский АО — 21

🔸 Чеченская Республика — 20

🔸 Пермский край — 19

🔸 Костромская область — 18

🔸 Тверская область — 17

🔸 Астраханская область — 15

🔸 Тюменская область — 15

🔸 Архангельская область — 13

🔸 Новгородская область — 13

🔸 Кемеровская область — 12

🔸 Удмуртская Республика — 11

🔸 Республика Коми — 10

🔸 Омская область — 10

🔸 Амурская область — 10

🔸 Республика Крым — 10

🔸 Республика Адыгея — 9

🔸 Республика Калмыкия — 9

🔸 Вологодская область — 7

🔸 Псковская область — 7

🔸 Еврейская АО — 6

🔸 Забайкальский край — 5

🔸 Республика Хакасия — 4

🔸 Иркутская область — 4

🔸 Республика Карелия — 3

🔸 Ненецкий автономный округ — 3

🔸 Республика Алтай — 2

🔸 Республика Тыва — 2

🔸 Томская область — 2

🔸 Магаданская область — 2

🔸 Курганская область — 1

🔸 Сахалинская область — 1

🔸 Чукотский АО — 1

🔸 г. Севастополь — 1