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Запрет для иностранцев на въезд в Россию продлен на неопределенный срок

30.04.2020

Правительство продлило на неопределенный срок запрет на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства. Ограничение вводилось с 18 марта по 1 мая, а теперь из документа исключили слова «до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020», сообщает «Интерфакс».

Новое распоряжение уточняет, что запрет не коснется участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов семей. Также это касается лиц, участвующих в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства.

Правительство также разрешило выезд из страны граждан, имеющих право на постоянное проживание в иностранном государстве.

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