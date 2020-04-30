В Вологодской области главврач райбольницы через газету попросил о помощи

В Вологодской области главный врач Тарногской ЦРБ Геннадий Лебедев через районную газету попросил у жителей помощи в покупке медицинских масок и других средств защиты. В тексте объявления он также благодарил местных предпринимателей, которые уже помогли больнице, передает «Север.Реалии».

Кроме бизнеса деньги на помощь больнице собирает благотворительное сообщество «Василиса». За несколько дней им удалось собрать 20 тыс. руб., на которые были закуплены порошок, антисептики и другие товары. Одна из сотрудниц больницы рассказала, что простые жители района приносят им стиральный порошок, памперсы, маски, флаконы с антисептиком.

В департаменте здравоохранения Вологодской области утверждают, что «в ЦРБ сформирован необходимый запас средств защиты и медикаментов. Главный врач просто решил попросить дополнительной помощи, на случай если она потребуется».