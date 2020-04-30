Инвесторам в криптовалюту от Telegram предложили вернуть деньги

Вложившим деньги в блокчейн-платформу TON от Telegram предложили вернуть деньги. Они смогут забрать 72% инвестированных средств сейчас или в апреле 2021 года получить 110% вложений в виде криптовалюты или обычных денег, сообщает Forbes.

Предложение инвесторам поступило, так как выпуск криптовалюты Gram Павла Дурова не начнется 30 апреля, как было ранее обещано. В письмах тем, кто вложил средства, также готовится, что Telegram продолжает участвовать в обсуждениях на тему TON с властями. И если получить разрешение на выпуск криптовалюты удастся до 30 апреля следующего года, то инвесторы, которые не заберут средства сейчас, смогут получить Gram или потенциально другую криптовалюту на тех же условиях. В противном случае Telegram выплатит долги перед инвесторами, используя выручку от продажи своих акций.

Инвесторы должны сообщить о выбранном варианте до конца недели.

Напомним, что сначала запуск блокчейн-плафтормы TON и криптовалюты Gram был намечен на 31 октября 2019 года. Но тогда суд наложил временный запрет на выпуск криптовалюты на период разбирательства, которое касалось претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Telegram перенес запуск криптовалюты на 30 апреля, однако в марте суд поддержал позицию Комиссии и запретил выпуск Gram.