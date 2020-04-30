В Нью-Йорке в грузовиках обнаружены десятки разлагающихся тел

Полиция вскрыла припаркованные у похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине грузовики из-за жалоб местных жителей на запах — внутри обнаружили десятки разлагающихся тел в пакетах. Сколько из этих людей умерли от коронавируса — неизвестно, пишет The New York Times.

На место происшествия также приезжали сотрудники государственного департамента здравоохранения, который регулирует похоронные бюро. Они должны были оценить, правильно ли велась работа с телами. По словам одного из специалистов, откуда именно поступили тела, находящиеся в грузовиках — неясно.

Из-за пандемии коронавируса в Нью-Йорке значительно выросла нагрузка на городские морги, кладбища и крематории, так как от COVID-19 в городе погибло как минимум 14 тыс. человек.

Похоронные бюро не справлялись с потоком тел из домов престарелых и больниц, не имея возможности быстро кремировать их или хоронить. Некоторые бюро арендовали для хранения рефрижераторы, другие превратили залы прощания во временные морги, используя мощные кондиционеры для охлаждения помещений.

Тем не менее руководители похоронных служб обязаны хранить тела, ожидающие захоронения или кремации, в условиях, которые предотвращают заражение. По словам одного из чиновников, данное бюро хранило тела в арендованных грузовиках, после того как его морозильные помещения перестали работать должным образом. Глава Бруклинского района Эрик Л. Адамс отмечает, что «это травмирует членов семей» умерших.