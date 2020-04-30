Сотрудники ФСБ убили троих подозреваемых в терроризме

В ночь на 30 апреля в Екатеринбурге силами ФСБ были убиты трое человек — по данным силовиков, они готовили теракт.

«В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов. В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция (КТО). В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности», — цитирует ТАСС сообщение Национального антитеррористического комитета.

На месте проведения операции обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, говорят в НАК.