Около половины россиян недовольны противоэпидемическими мерами властей

48% респондентов «Левада-центра» недовольны действиями правительства и президента Владимира Путина по борьбе с коронавирусом и его последствиями. В крупных городах уровень недовольства достигает 61%, сообщают «Открытые медиа», по заказу которых социологи провели исследование.

Действия правительства и президента одобряют 46% респондентов, а не одобряют — 48%. Из тех, кто не поддерживает действия властей, 30% считают их недостаточными, 18% — чрезмерными.

При этом 50% опрошенных одобряют действия, предпринятые главами регионов, против выступают 45% граждан. По мнению директора «Левада-центра» Льва Гудкова, это может быть связано с тем, что президент, кроме того что нужно сидеть дома, «ничего существенного не говорит», а действия губернаторов более заметны.

В городах, где проживает более 500 тыс. человек, меры от федеральных властей поддерживает лишь 34%. Самая высокая поддержка президента и правительства — на селе (51%). В отличие от других крупных городов, в Москве также относительно высокие показатели одобрения — 42%.

«Нерабочие недели», объявленные Путиным, повлияли на график работы 56% респондентов. От этого уменьшилась или была потеряна зарплата у 20% опрошенных (1% уволили или сократили, 4% стали работать по сокращенному графику, а 15% были отправлены в вынужденный отпуск без сохранения или с частичным сохранением зарплаты).

Получить вынужденный отпуск и сохранить зарплату удалось 8% опрошенных россиян. 21% частично или полностью работают удаленно.

По словам Льва Гудкова, чаще других недовольны мерами правительства представители малого и среднего бизнеса, сервиса, торговли. «Это реальный, но полутеневой сектор, по которому кризис ударил очень сильно. Эти категории населения ждали вполне конкретных экономических решений, а получили уговоры и запреты, штрафы и хаос в медучреждениях», — отмечает социолог.