Госдуме предложили перевести треть находящихся в СИЗО под домашний арест

Проект постановления о частичном переводе из-за пандемии коронавируса под домашний арест людей, ожидающих завершения следствия и суда в СИЗО, направлен в Госдуму. Он, в случае одобрения, может коснуться порядка 30 тыс. человек или трети тех, кто находится в изоляторах. Документ разработал директор Института прав человека, эксперт президентского Совета по правам человека Валентин Гефтер совместно с судьей Конституционного суда в отставке Тамарой Морщаковой, пишет «КоммерсантЪ».

По мнению авторов инициативы, необходимость в такой амнистии назрела «задолго до пандемии», но теперь еще более актуальна. В рамках чрезвычайной амнистии предлагается перевести под домашний (или под подписку о невыезде, залог) представителей уязвимых категорий граждан (инвалидов, людей от 60 лет, несовершеннолетних, одиноких людей с несовершеннолетними детьми), а также тех, кому грозит до трех лет лишения свободы (по ненасильтвенным преступлениям — до пяти лет заключения).

«Сейчас мы просим депутатов Госдумы хотя бы обсудить вопрос о разгрузке СИЗО, обозначить, что речь идет о людях, которые еще не признаны виновными, — говорит директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева, направившая проект Гефтера и Морщаковой в парламент.— Мы не просим отпустить их на улицу, но давайте изберем им наиболее безопасный арест. У этих людей есть где жить, пусть они будут дома. Сейчас мы начали собирать статистику по пересмотрам дел в период пандемии, и пока все, что я вижу, — два дела о пересмотре, где людей выпустили из СИЗО. На всю Россию два дела».

«Всех людей старше 60 лет, кроме тех, кто совершил серьезные преступления, нужно рассматривать как кандидатов на перевод под домашний арест. Мы это поддерживаем, лечебные учреждения ФСИН сегодня переполнены. А если эта зараза попадет в закрытые помещения, процесс потом невозможно будет остановить», — отмечает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров (ЛДПР). По словам депутата, если бы подобный законопроект поступил от правительства, его бы одобрили. Возможно, фракция Натарова подготовит подобный проект.

Ранее ФСИН сообщала о заражении коронавирусом сотрудников и заключенных.