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Задержанные участники митинга во Владикавказе остаются без юридической помощи

29.04.2020

Часть задержанных на митинге во Владикавказе осталась без юридической помощи, заявляет правозащитница Светлана Плиева.

20 апреля стихийный митинг во Владикавказе против режима самоизоляции из-за растущей безработицы закончился массовыми задержаниями. По словам Плиевой, даже если у подзащитного есть деньги на юридические услуги, получить помощь адвокатов в республике очень трудно.

«Кто-то не хочет связываться, кто-то сразу говорит: «Нет, я все равно не выиграю, не хочу брать проигрышное дело». Не задумываясь, что защищать права задержанных необходимо уже на самой ранней стадии», — рассказала она «Открытым медиа».

По прогнозу Плиевой, в ближайшее время в Осетии будет много уголовных дел по следам митинга. Она опасается, что у большинства обвиняемых не будет качественной защиты.

По информации юридической службы «Апология протеста», после акции протеста уже назначили более 40 административных арестов. СК возбудил уголовное дело о насилии над представителями власти и хулиганстве.

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