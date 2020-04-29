Старшая «дочь Путина» и «Роснефть» будут развивать генетические технологии

UPD: «Роснефть» сообщила о намерении подать в суд по поводу публикации Би-би-си. «Сообщение британской телерадиовещательной компании «ВВС» о создании при участии «Роснефти» генетического центра содержит в себе ни на чем не основанную ложь в отношении Компании и лиц, непричастных к данному проекту. Компания обратится в суд для опровержения ложной информации, признания сведений недостоверными и возмещения ущерба ее репутации», — говорится в заявлении.

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К 2027 году Россия планирует выйти в лидеры по генетическим технологиям. Соглашение, предусматривающее «ускоренное развитие» в этой области правительство подписало с «Роснефтью», а в наблюдательный совет созданного под проект АНО «Развитие генетических технологий» может войти Мария Воронцова, которую СМИ считают старшей дочерью президента России Владимира Путина, пишет Русская служба Би-би-си.

Правительство выделит участок под строительство крупного центра комплексных исследований в области генетических технологий и генетического редактирования. «Роснефть» через АНО «Развитие генетических технологий», зарегистрированное 28 апреля, построит этот центр и будет развивать. «Роснефть» может вложить в проект от $500 млн до $1 млрд.

Директором АНО стал известный российский биолог, советник главы «Роснефти» Игоря Сечина Константин Северинов. В наблюдательный совет организации, кроме Воронцовой, могут попасть также вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента Андрей Фурсенко.

По сведениям некоторых источников Би-би-си, Мария Воронцова может стать куратором проекта создания нового центра генетических исследований, и эта тема ее очень интересует.

Сам центр будет строиться на Воробьевых горах, рядом с долиной МГУ, которой руководит Катерина Тихонова, которая считается младшей дочерью Путина.

Главным проектом АНО должен стать «Геном россиян». В его рамках должен быть проведен генетический анализ жителей страны. Планируется узнать, есть ли типичные для российского этноса «генетические поломки» и как их можно отредактировать. Материал для исследования в основном планируется брать у сотрудников «Роснефти» и пациентов Федерального научно-клинического центра им. Рогачева, где лечат детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. При благоприятном раскладе «Геном россиян» может быть запущен в конце 2020 года.