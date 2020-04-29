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Патриарх Кирилл временно запретил протодиакону Андрею Кураеву совершать священнослужения

29.04.2020

За оскорбление памяти настоятеля московского Богоявленского кафедрального собора протоиерея Александра Агейкина, умершего от коронавируса, патриарх Кирилл запретил протодиакону Андрея Кураева в священнослужении. Об этом сказано в указе, размещенном на сайте Московской епархии.

«В связи с публичным оскорблением Вами памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины, что характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное, что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской Православной Церкви, а также учитывая Ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя, Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом по рассмотрении упомянутых деяний», — указывается Кураеву.

Протоиерей Александр Агейкин скончался от коронавируса 21 апреля. Кураев в своем блоге в день его смерти назвал умершего «тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере вип-сервиса».

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