Основатели «Ведомостей» FT и WSJ: издание может потерять независимость от Кремля

Financial Times и The Wall Street Journal выпустили статьи, в которых предрекают изданию «Ведомости» контроль со стороны Кремля или банкротство. Один из потенциальных покупателей уже вышел из сделки.

Один из потенциальных покупателей, управляющий директор «Арбат капитала» Алексей Голубович, вышел из сделки по покупке «Ведомостей» из-за конфликта в редакции, связанного с цензурой на ряд тем, введенной и.о. главреда издания Андрея Шмарова, пишет Financial Times. Издание также отмечает, что в итоге газета «либо может оказаться под контролем Кремля, либо может развалиться сделка по ее продаже, из-за чего газета окажется на грани банкротства» (цитата по «Ведомостям»).

По данным FT, Шмаров сейчас стал главным препятствием для сделки. При этом потенциальные покупатели Константин Зятьков и Алексей Голубович говорят, что Шмарова в качестве и.о. главреда предложил бывший инвестор Демьян Кудрявцев. Он, в свою очередь, говорит, что это идея покупателей, и «Ведомостями» он не управляет.

«Редакция изо всех сил пытается найти альтернативных инвесторов и вернуть контроль над редакцией от Шмарова. Потеря «Ведомостей» своей независимости станет серьезной потерей для русского народа, который страдает, когда Путин и его соратники правят Россией без ответственности, которую люди на Западе так часто принимают как должное», — пишет WSJ.

Газета «Ведомости» была основана в 1999 году как совместный проект The Wall Street Journal и Financial Times. Газета была продана в 2015 году, после того как вступил в силу закон об ограничении доли владения СМИ иностранцами. После этого изданием владел Демьян Кудрявцев и его соинвесторы.