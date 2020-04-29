Полиция изъяла более 1700 просроченных аппаратов ИВЛ

В Московской, Свердловской и Костромской областях полиция и ФСБ изъяли у продавцов более 1700 аппаратов ИВЛ с просроченным сроком годности.

«Первоначально сотрудниками полиции было изъято 287 аппаратов «Фаза-5НР» общей стоимостью свыше 200 млн руб. Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области проводится экспертиза этого оборудования. В дальнейшем в ходе обысков в Костромской и Свердловской областях обнаружено и изъято около 1,5 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники предлагали к реализации оборудование, произведенное в 1999-2000 годах. Соответствующие сертификационные и регистрационные документы, а также документы, подтверждающие легальность их происхождения, отсутствовали.

Возбуждено уголовное дело, задержаны семеро подозреваемых.