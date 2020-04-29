Депутат-единоросс из Мордовии увеличил за год доход в 1000 раз

В большинстве регионов России самыми богатыми депутатами заксобраний являются представители фракций «Единой России». За последний год, согласно данным из деклараций, многие из них увеличили свой доход в десятки раз, а один — в 1000 раз. Об этом сообщают «Открытые медиа».

Лидером по росту дохода за год стал депутат Госсобрания Мордовии, гендиректор птицефабрики «Чамзинская» Сергей Сиушов. Он также является учредителем нескольких компаний. По итогам 2018 он декларировал доход в 631 тыс. руб., а за 2019 — 886,7 млн руб. Никакого имущества ему не принадлежит, а у жены депутата есть две квартиры и участок земли в 1000 кв. м. По словам руководителя проекта Declarator.org (Transparency Int. Russia) Андрея Жвирблиса, это может быть заявкой на рекорд, хотя скачки в доходах и имуществе встречаются достаточно часто. Возможно, изменение дохода связано с выводом на личные счета каких-то денежных средств из его компаний.

Почти 40-кратное увеличений доходов также отмечено у семей члена комитета Ярославской областной думы по аграрной политике Тиграна Казаряна и члена комитета по государственному строительству Пензенского заксобрания Федора Тощева. В 25 раз вырос доход депутата Курской областной думы Павла Грешилова. В 20 раз нарастил доход самый богатый по итогам 2019 года депутат Липецкого облсовета Сергей Волков.

Зампредседателя Заксобрания Владимирской области Дмитрий Рожков нарастил доход за год с 207 тыс. руб. до 2,8 млн руб. При этом у него в собственности появилось в этот период 49 земельных участков и долей в них разной площади.

«Открытые медиа» отмечают, что по сравнению с единороссами доходы депутатов из других партий значительно ниже. Лишь некоторые попадали в тройку самых богатых депутатов в регионе.