«Аэрофлот» расплатится за отмененные рейсы ваучерами

Авиакомпания «Аэрофлот» разрабатывает ваучеры, которые позволят компенсировать пассажирам затраты на отмененные рейсы. Также тем, кто не смог воспользоваться перелетом из-за отмены рейсов, предоставят одноразовую скидку от тарифа перевозчика на оплачиваемый ваучером рейс. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя «Аэрофлота» Михаила Демина.

«Практически все авиакомпании оказались сейчас в одинаковых условиях: вынужденные отмены рейсов, огромное количество вынужденных и добровольных возвратов билетов при отсутствии входящего денежного потока. Положение авиакомпаний осложняется значительными постоянными затратами, связанными с поддержанием парка, лизинговыми обязательствами, обеспечением безопасности и технического обслуживания», — поясняет причину отсутствия компенсаций деньгами Демин.

В авиакомпании отмечают, что кроме ваучера на полную стоимость билета пассажир получит однократную скидку в 15% от тарифа на любой последующий перелет, оплачиваемый ваучером. А если билет был куплен по тарифу «Максимум» — скидка составит 25%. Ваучеры смогут получить даже те, у кого рейсы не были отменены, но они побоялись лететь из-за эпидемиологической ситуации. Получить ваучеры можно будет до конца 2020 г., а воспользоваться в течение трех лет.

27 марта первыми о компенсации при помощи аналогичного инструмента заявляли в «Победе», однако в компании обещали деньги, если ваучер не будет использован до середины 2021 года. Авиакомпания S7 дает возможность получить компенсацию как деньгами, так и ваучерами с бонусом в 10% от стоимости билета. Utair сообщает, что возможен возврат деньгами в течение 60 дней.