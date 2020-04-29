Разработчики: вакцина от COVID-19 может быть готова осенью

Американская фармацевтическая компания Pfizer, одна из крупнейших в мире, планирует подготовить свою вакцину от коронавируса к экстренному применению осенью. Для этого был ускорен график тестирования, которое начнется на следующей неделе. Прогнозы готовности к сентябрю, в случае успешных исследований, дают по своей разработке и в Оксфордском университете. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Исследователи из Biotech Moderna заявили о подготовке своей вакцины ко второму этапу тестирования на людях. Об ускоренном графике заявляли и в Johnson & Johnson — их разработка может быть подготовлена к для экстренного применения к началу 2021 года.

При тестировании может быть выявлена неэффективность вакцин этих и других создателей. Однако темпы, с которыми ведутся разработки и исследования, впечатляют экспертов.

«Я не знаю ни одной вакцины, которая была бы разработана уже через год или полтора после выявления патогена. Обычно на это уходят годы. Ученые движутся очень быстро», — отмечает заместитель директора Центра вакцинации Эмори в Атланте Уолтер Оренштейн.