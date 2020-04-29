«Матери против политических репрессий» призвали поддержать сидящих по сфабрикованным обвинениям

Движение «Матери против политических репрессий» запустило флешмоб, в рамках которого они призывают публиковать в соцсетях видео со словами поддержки тем, кто потерял свободу из-за сфабрикованных дел с хештегом #вирусуйдетрепрессииостанутся. Об этом родственники осужденных заявили в видео, опубликованном на YouTube.

«Мы запускаем флешмоб в поддержку всех тех, кто был неправомерно осужден в российских судах, кто подвергся преследованию за свои убеждения и вероисповедание, тех, кто стал жертвой «палочной системы»», — говорит Ильвира Хайрутдинова (жена Радика Хайрутдинова, дело «Хизб ут-Тахрир»*)

Участники движения отмечают, что в России уголовное дело могут завести на каждого даже при отсутствии доказательств. Не помогают добиться пересмотра дел даже обращения в прокуратуру, к правительству и президенту. Мама Сергея Рыжова (дело «Артподготовки»**), Лариса Рыжова, говорит, что «сейчас самое подходящее время выступить в защиту людей, которые сидят за решеткой по надуманным обвинениям». О том, что сейчас вся страна почувствовала, что значит потерять свободу, напоминает мама фигуранта «ростовского дела» Яна Сидорова Надежда.

«Вирус уйдет, а политические преследования останутся, если мы вместе не будем выступать против», — отмечает супруга бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна Юлия.

«Требуйте освобождения политических заключенных, требуйте справедливых судов и амнистий, требуйте человечности», — призывает мама фигуранта дела «Сети»*** Дмитрия Пчелинцева Светлана.

Родственники осужденных призывают поддержать Азата Мифтахова, Сергея Рыжова, Егора Метлина, фигурантов «московского» и «ростовского» дел, дел «Нового величия», «Хизб ут-Тахрир»* и «Сети»***.





*Хизб ут-Тахрир» — организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.

** «Артподготовка» — организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

*** «Сеть» — организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.