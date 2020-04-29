Елена Хоймова: Жизнь в обсерваторе

Первый день в родных краях. Стресс.



Сразу скажу, что вернуться мне очень хотелось, все внутри было за то, чтобы как можно скорее оказаться в родных краях, рядом с близкими людьми.



Начну с того, что изнутри подняло во мне радость: Во- первых, это конечно, то что та история с невозможностью вернуться домой оказалась позади... мы реально "прорвались в свою страну", и это не может не радовать! (Обязательно об этом вам отдельно напишу)



Приземлившись в аэропорту Екатеринбурга, пройдя таможенный контроль, не выходя из самолёта, а так же заполнив ряд бумаг ( за всю поездку я думаю, их было порядка 35 разных заявлений), и получив приглашение на то, чтобы выйти из самолёта буквально первой, я правда обалдела.

Мы, (4 человека из Перми) отправились прямиком с трапа самолёта в микроавтобус, где нас ждал сухпаек от Пермского края, с разными явствами, в том числе и с сырокопченой колбасой, это было очень кстати, (за 48 часов переезда, у нас было всего 3 приема пищи),мы в сопровождении эскорта из полиции отправились в Пермь, и за 4 часа достигли цели!

По дороге, я с замиранием сердца любовалась рассветным солнцем, сухим асфальтом, и радостью от того, что я скоро окажусь там, где живут родные моему сердцу люди.

Приехав, в место обсервации в Перми (в черте города), наш водитель, сотрудница Роспотребнадзора, довольно доброжелательно поинтересовались о том, как мы себя чувствуем и, что нам пришлось преодолеть за этот переезд, сопроводили нас в обсерватор (реабилитационный центр), где началась совсем другая история... мы попали в мир суровой российской реальности, несовершенности.



Мы оказались в 2х местной палате (с мамой), в абсолютном дефиците (даже питьевой воды у нас не было), в ванной лежал кусок хозяйственного мыла, и маленьким вафельным полотенцем, а так же б/у постельным бельем с дырами.

В палате достаточно холодно, и слипшиеся макароны на ужин с холодным пустым сладким чаем, потихоньку начали создавать внутри состояние бессилия и разочарования.



Но больше всего сразил момент, когда медсестра закрыла двери с обратной стороны, как будто мы "преступники".

В общем ожиданий у меня особо не было, я понимала, куда мы летим, и весь вечер подбадривала свою рыдающую навзрыд маму, говоря о том, что «передачки» разрешены с 17:00-19:00, и мы можем попросить о том, чтобы привезти нам чайник (так как здесь холодина, или это просто акклиматизация), и чистой питьевой воды, а так же шампунь, полотенца, чтобы помыться с дороги...



Мы сдали анализы на коронавирус, и через пару дней они будут готовы. Я понимаю, что это необходимая мера. Но отношение персонала в этом месте, поражает... «Эй вы что, мы же не преступники!?» ( хотя это место реально похоже на зону) выходить из комнаты мы не можем, и о наших нуждах здесь совсем не кому нет дела... Такова реальность...



Но, ничего, я уверена, и этот момент, для чего-то создан... как вы думаете для чего?

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