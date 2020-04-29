Андрей Мальгин о ситуации в Италии

В Италии зарегистрировано 2.091 новых случаев заражения коронавирусом, и теперь их общее число с начала эпидемии перевалило за 200 тысяч. 68.941 из заразившихся выздоровели. Число больных ("активные случаи") продолжает очень медленно снижаться: позавчера их было 106.103, вчера 105.813, сегодня 105.205. Скончалось за сутки 382 человека, и это больше, чем вчера и позавчера, но меньше, чем в любой из предшествовавших 40 дней. Считается, что ситуация стабильна.

В Financial Times опубликовано исследование, проведенное в 14 странах: насколько увеличилась смертность в городах, наиболее затронутых коронавирусной инфекцией. Сравнивалось количество умерших (по любой причине) в марте-апреле нынешнего года и средний показатель марта-апреля за 2015-2019 годы. И если в Нью-Йорке рост составил 200%, в Мадриде – 161%, то в итальянском Бергамо – 464%. Однако если бы мы принимали во внимание только официальные цифры умерших от коронавируса, мы получили бы в Бергамо рост на 151%. Это говорит о том, что число скончавшихся от коронавируса в разы больше, чем попало в статистику. На это, кстати, уже обращали внимание в Италии. Так, по сведениям Национального института статистики, за период 1-21 марта (пик эпидемии) смертность в городе Бергамо выросла на 518%, то есть в шесть с лишним раз.

Статистику жертв коронавируса продолжают пополнять врачи. Вчера в стране скончались сразу пятеро: гериатр, семейный врач, ортопед, гематолог и судебный медик. На сегодняшний день число погибших врачей составляет 152.

Не все объявленные правительством меры по ослаблению карантина приветствуются местными властями. В южных регионах, например, протестуют против возвращения домой студентов, которых карантин застал по месту учебы в других городах. Первой отреагировала Апулия, где подготовлено постановление, что каждый прибывший студент попадет не домой, а на принудительную изоляцию в специальные учреждения минимум на две недели. Нечто подобное готовятся принять власти Кампании и Сицилии. Громко протестует губернатор Калабрии Дж.Сантелли: «Правительство должно взять на себя ответственность за неминуемое увеличение числа инфекций, которое произойдет после того, как тысячи молодых людей двинутся на юг».

Интересная ситуация сложилась в Кампании. Я уже писал, что губернатор Кампании Винченцо Де Лука, опережая события, уже со вчерашнего дня неожиданно разрешил спортсменам бегать на любые расстояния и по любым маршрутам, но в определенные часы. А вечером он увидел в новостях, как по набережной Неаполя бегут радостные толпы «спортсменов», многие без масок, сталкиваясь друг с другом, приветствуя друзей и знакомых, оживленно жестикулируя, а некоторые даже с бутылочкой вина в руках. Схожая картина зарегистрирована в Салерно. И сегодня утром Де Лука издал «разъяснение» к своему прежнему постановлению. «Разъяснение» полностью перечеркивает смысл постановления. Оказывается, под «двигательной активностью» подразумевалась исключительно ходьба, но никак не бег. Так как бег в маске затруднителен и мешает нормальному дыханию спортсмена, губернатор запрещает всяческий бег. Только прогулки, и только в маске, и только соблюдая социальную дистанцию в 2 метра.

Надо сказать, что бегуны, которые с первых дней карантина имели некоторые послабления, уже давно раздражают не-бегунов. Наверное, запертые в домах люди просто завидуют тем, кто пусть на короткое расстояние, но имеют возможность выйти из дома. Вчера был жестоко избит (после чего увезен на скорой) 69-летний житель Тренто, который каждый вечер совершал пробежку по кругу диаметром 250 метров вокруг многоквартирного дома, в котором жил. Напавший на него житель того же дома, совершенно трезвый, объяснил полиции, что ему было невыносимо наблюдать из окна, как этот наглый мужчина в трусах нарезает круги вокруг дома, «разнося коронавирус». При этом бегун не нарушал никаких норм карантина.

А в Милане учительница третьего класса начальной школы во время он-лайн урока вызвала полицию к одному из учеников, так как она услышала отчаянные крики избиваемой женщины. Прибывшая полиция арестовала отца ученика, 48-летнего египетского безработного, у которого съехала крыша от двухмесячного домашнего заключения. Полиция говорит, что уровень домашнего насилия в целом на фоне карантина повысился.

Последние круизные корабли итальянских компаний прибывают на родину и встают на прикол. В порт Анконы прибыло судно Costa Magica, прервавшее круизную программу на Карибах. На борту 617 членов экипажа. У 130 из них положительный анализ на коронавирус. Санитарные службы сейчас выясняют, кто из них нуждается в госпитализации. Остальные будут переносить болезнь на борту под наблюдением врачей. Их всех поселят по одному во внешних каютах и организуют безопасную доставку питания. Те, у кого результаты анализа негативные, тоже останутся под наблюдением, но на берегу. Итальянская круизная индустрия получила такой удар, от которого она не сможет оправить несколько лет. Помимо убытков этого года, следует учитывать потерю доверия к круизам как способу проводить отпуск. Круизы с их скученностью пассажиров и персонала – идеальная среда для вспышки любой инфекции.

Обычно итальянцы широко отмечают 1 мая – День труда. На площади Сан-Джованни в Риме должен состояться в юбилейный, 30-й раз, большой праздничный концерт. И он состоится, хотя на площади не будет зрителей. Концерт будет транслироваться по телевидению, и в нем примут участие все поколения известнейших итальянских исполнителей. Некоторые не смогут приехать, но выступят дистанционно. Но это не будут трансляции из домов звезд, как в последнее время принято. Все они реально выйдут на сцену, хотя для некоторых сцену построят в других городах.

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