Россияне с редкими болезнями столкнулись с нехваткой лекарств из-за коронавируса

Больные ревматоидным артритом, системной красной волчанкой и системной склеродермией, которых в России более миллиона человек, столкнулись с дефицитом антивирусных препаратов, которые идут на лечение коронавируса. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

В Российской ревматологической ассоциации «Надежда» говорят, что большинству пациентов с ревматоидным артритом и системной красной волчанкой сложно получить и приобрести некоторые необходимые препараты с марта, когда Минздрав включил их в список лекарств, рекомендованных для лечения осложнений новой коронавирусной инфекции. При этом 28 апреля Минздрав обновил рекомендации, добавив в этот список еще несколько жизненно необходимых ревматологических препаратов. В ассоциации отмечают, что применение этих средств в лечении коронавируса «требует проведения качественных клинических исследований с оценкой эффективности и безопасности для людей», так как они имеют «весьма тяжелые побочные эффекты». В России 1,3 млн людей страдают ревматическими заболеваниями и использующих иммуносупрессивную терапию. Из них ревматоидным артритом больны около 800 тыс. человек.

Об аналогичной нехватке лекарств для больных системной склеродермией говорят во Всероссийском обществе орфанных заболеваний. При этом в следующую рекомендацию Минздрава могут попасть препараты для больных рассеянным склерозом.

По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, «из-за принимаемых рядом стран ограничений на перевозку грузов и перемещение людей у фармкомпаний существенно сместились сроки ввода в эксплуатацию оборудования для нанесения кода маркировки». По его мнению, это затрудняет выход на рынок части лекарств. ВСП предложила правительству разрешить оборот некоторых лекарств без маркировки до начала 2021 года. Ранее перенести срок перехода на маркировку хотя бы на несколько месяцев просила Ассоциация российских фармацевтических производителей и представляющие интересы международных фармкомпаний ассоциации «Инфарма» и AIPM.

Минздрав планирует расширить полномочия Росздравнадзора по мониторингу, чтобы он касался не только ассортимента, но и объема препаратов из списка жизненно важных. Однако, по мнению экспертов, без работающей системы маркировки, это будет сложно сделать.