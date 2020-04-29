Руководитель больницы в алтайском Рубцовске просит денег на маски и еду врачам

В больнице №3 Рубцовска, на базе которой организуется площадка для больных COVID-19, не хватает средств защиты, а подрядчику нечем заплатить за еду для врачей. И.о. главврача медучреждения Василий Русских попросил помочь с решением проблем городские власти, однако те планируют перенаправить просьбу к руководителям и владельцам предприятий города, пишет ИА «Банкфакс».

В письме главе города Рубцовска, горсовету и председателю Общественного совета по развитию предпринимательства Русских отмечает, что в учреждении не хватает элементарных средств защиты, при том, что именно на базе горбольницы № 3 власти организуют площадку для размещения больных коронавирусной инфекцией (которая формально уже работает с 21 апреля). Предварительно определенному подрядчику по обеспечению питанием медперсонала нечем платить, так как не определен источник финансирования. Если оплатить еду за счет ОМС — это будет нецелевое расходование средств.

«Министерство здравоохранения Алтайского края привозит основную часть. К концу эпидемии будем обеспечены полностью. Но хотелось бы, чтобы это произошло в начале. Если в больнице нет нужного оборудования, а у врача – нужных средств защиты, ты ничего не сделаешь. Ты можешь быть умнейшим и добрейшим врачом, но ты будешь бессилен», — пишет Русских.

Председатель горсовета Рубцовска Василий Курганский говорит, что в резервном фонде денег на закупку необходимых медикам средств нет, так как они ушли на решение проблем с городской канализацией. Он планирует обратиться к крупным городским промышленным предприятиям.

«Но все они частные, и все их руководители не принимают решений самостоятельно, решения будут принимать владельцы. На это требуется время. Я их знаю, постараюсь переговорить с ними по телефону. Результат предугадать трудно — у нас крупных предприятий не так уж и много», — говорит Курганский, который также планирует направить просьбы депутатам-предпринимателям, не возлагая на них особых надежд, так как у них предприятия небольшие и не работающие во время режима самоизоляции.

Помощи будут просить и у других медучреждений, хотя «нет у большинства главврачей таких запасов, а отдать сейчас последнее ни один главврач не рискнет».