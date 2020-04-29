Количество зараженных в России приближается к 100 тысячам

За последние сутки в 82 регионах России подтвержден 5841 новый случай коронавируса. 108 человек умерли, выздоровели — 1830.
Всего в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса. Жертвами эпидемии стали 972 пациента, выздоровели 10 286 человек.
Новые случаи заражения зафиксированы в следующих регионах:
🔸 Москва — 2220
🔸 Московская область — 686
🔸 Санкт—Петербург — 290
🔸 Нижегородская область — 131
🔸 Республика Северная Осетия — 121
🔸 Брянская область — 115
🔸 Тульская область — 90
🔸 Свердловская область — 90
🔸 Ростовская область — 86
🔸 Республика Дагестан — 84
🔸 Мурманская область — 70
🔸 Курская область — 68
🔸 Республика Мордовия — 67
🔸 Калужская область — 66
🔸 Краснодарский край — 63
🔸 Республика Башкортостан — 60
🔸 Республика Татарстан — 55
🔸 Самарская область — 55
🔸 Ленинградская область — 53
🔸 Рязанская область — 52
🔸 Республика Ингушетия — 46
🔸 Кабардино—Балкарская Республика — 45
🔸 Тамбовская область — 44
🔸 Астраханская область — 44
🔸 Кировская область — 43
🔸 Пензенская область — 42
🔸 г. Севастополь — 40
🔸 Воронежская область — 39
🔸 Орловская область — 38
🔸 Камчатский край — 38
🔸 Владимирская область — 37
🔸 Чувашская Республика — 37
🔸 Оренбургская область — 37
🔸 Республика Марий Эл — 35
🔸 Красноярский край — 35
🔸 Смоленская область — 34
🔸 Саратовская область — 33
🔸 Ивановская область — 31
🔸 Хабаровский край — 31
🔸 Новосибирская область — 29
🔸 Белгородская область — 28
🔸 Липецкая область — 28
🔸 Ставропольский край — 28
🔸 Ханты—Мансийский АО — 28
🔸 Ярославская область — 27
🔸 Алтайский край — 24
🔸 Калининградская область — 23
🔸 Ямало—Ненецкий АО — 22
🔸 Республика Хакасия — 22
🔸 Приморский край — 20
🔸 Ульяновская область — 19
🔸 Челябинская область — 19
🔸 Чеченская Республика — 18
🔸 Республика Бурятия — 18
🔸 Республика Саха (Якутия) — 17
🔸 Республика Калмыкия — 16
🔸 Карачаево—Черкесская Республика — 16
🔸 Волгоградская область — 16
🔸 Тюменская область — 16
🔸 Республика Коми — 14
🔸 Псковская область — 14
🔸 Костромская область — 13
🔸 Новгородская область — 12
🔸 Тверская область — 11
🔸 Пермский край — 10
🔸 Республика Крым — 9
🔸 Магаданская область — 7
🔸 Вологодская область — 6
🔸 Курганская область — 6
🔸 Иркутская область — 6
🔸 Томская область — 6
🔸 Забайкальский край — 6
🔸 Удмуртская Республика — 5
🔸 Омская область — 5
🔸 Амурская область — 5
🔸 Еврейская АО — 5
🔸 Архангельская область — 4
🔸 Республика Адыгея — 4
🔸 Республика Алтай — 3
🔸 Кемеровская область — 3
🔸 Республика Карелия — 1
🔸 Ненецкий автономный округ — 1