Нефтяные компании России снизят производство на 19% в рамках сделки ОПЕК+

Минэнерго распределило квоты по снижению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ равномерно. В целом снижение производства составит 19% от уровня февраля 2020 года или 2 млн баррелей в сутки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минэнерго Александра Новака.

«Мы берем за базу февраль 2020 года для наших компаний, и от него считается снижение до 8,5 млн баррелей в сутки в соответствии с тем, как это установлено для России в рамках соглашения. Там примерно сокращение составляет 2 млн баррелей или 19% от уровня февраля 2020 года», — говорит Новак.

Снижение коснется не только крупных производителей, но также малых добытчиков и операторов СРП-проектов. По словам министра, «все должны нести одинаковую нагрузку, одинаковый вклад, чтобы обеспечить балансировку рынка и скорейший выход из кризисной ситуации».

Напомним, страны ОПЕК+ 12 апреля заключили соглашение о суммарном снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в день для преодоления кризиса перепроизводства на фоне падения спроса из-за коронавируса.