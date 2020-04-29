Данные клиентов микрофинансовых организаций выставили на продажу

В интернет попали данные россиян, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Как пишет РБК со ссылкой на продавца, база содержит информацию о 12 млн физических лиц, которые оформляли быстрые займы в 2017–2019 годах. Это фамилия, имя и отчество, паспортные данные, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, регион проживания, номера электронных кошельков и сумма займа. В записи о каждом клиенте указана ссылка на сайт, который «привел» пользователя — в большинстве случаев это финансовый маркетплейс «Юником24», позволяющий подобрать и оформить кредитные продукты.



В «Юником24» после обращения РБК проверили пробник с данными клиентов и подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно. Утечка произошла непосредственно из МФО, где консолидируется вся информация, отмечают в маркетплейсе.

За первую половину 2019 года ЦБ обнаружил 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных. 1,5 тыс. из них — это базы кредитно-финансовых организаций.

