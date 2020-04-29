Роскомнадзор заблокировал медицинский Vademecum, обвинив в фейке

Роскомнадзор заблокировал доступ к медицинскому изданию Vademecum, перед этим Генпрокуратура сочла недостоверной опубликованную в нем информацию об оплате медицинской помощи больными коронавирусной инфекцией.

Главный редактор Vademecum Дмитрий Кряжев подтвердил «Ведомостям», что доступ к сайту был ограничен примерно в 19:45 мск 28 апреля. При этом Роскомнадзор не предоставил изданию положенных 24 часов на удаление спорного текста. Журнал считает претензии необоснованными, но готов был убрать публикацию, чтобы избежать блокировки сайта.

Vademecum опубликовал заметку «Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по «скорой» 23 апреля. Позднее департамент здравоохранения Москвы выступил с опровержением «сообщений СМИ», что «пациентам с подозрением на коронавирус придется самостоятельно оплачивать лечение в случае госпитализации не по скорой». Но Vademecum не утверждал, что пациентам, поступившим не на скорой, необходимо будет оплатить лечение самостоятельно, хотя некоторые СМИ и сайты перепечатали информацию именно под схожими по смыслу заголовками, отмечают «Ведомости».