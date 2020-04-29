Российский бизнес растерял оптимизм

Доля бизнесменов, ожидающих снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, показал опрос финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей, проведенный компанией Deloitte.

Как передает РБК, 37% финансовых директоров, опрошенных в марте и начале апреля, прогнозируют снижение доходов своего предприятия, 40% — ожидают падения операционной прибыли. Во втором полугодии 2019 года только 12% директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% — снижения операционной прибыли. В Deloitte не исключают, что за апрель негативные настроения компаний могли вырасти сильнее, чем показал опрос.



Среди рисков, оказавших наиболее сильное влияние на бизнес, называются ослабление рубля (80%), снижение доходов от основной деятельности (78%) и снижение спроса (78%).

70% компаний ожидают падения доходов в ближайшие полгода; 54% предвидят, что снижение растянется на следующие год-полтора.



Среди лидеров по негативным настроениям:



медицинские компании и фармпроизводители (75% опрошенных), испытывающие трудности из-за временных ограничений производства субстанций в Китае, а также расширения госрегулирования цен;

предприятия розничной торговли (67%), в первую очередь речь идет о непродуктовых магазинах, закрывшихся из-за карантинных мер;

сектор недвижимости и строительства (80% компаний), где в зоне повышенного риска оказалась офисная недвижимость из-за перевода сотрудников на удаленную работу.

Меньше всего кризис затронет сектор высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ, 75% из них прогнозируют рост доходов в ближайший год.