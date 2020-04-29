Генпрокуратура: дело Nginx нужно закрыть

Генпрокуратура поручила прокурору Москвы поставить перед следователями вопрос о прекращении дела Nginx.

В ответе Генпрокуратуры на запрос замруководителя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова говорится, что доводы сооснователя Nginx Игоря Сысоева о нарушениях закона во время досудебного производства подтвердились. Поэтому прокурору Москвы поручено устранить нарушения и обратиться к следователям с вопросом о прекращении дела, пишут «Ведомости».

По словам адвоката Сысоева Жанны Рапопорт, создатели Nginx Игорь Сысоев и Максим Коновалов проходят по делу как свидетели, и оно ведется в отношении неустановленных лиц. По словам другого адвоката основателей Nginx, Андрея Гривцова, дело может быть прекращено с учетом поручения Генпрокуратуры и ходатайства Rambler, а также из-за того, что подтвердилась позиция защиты.

Следователи могут обжаловать требование Генпрокуратуры или исполнить его формально. Тогда дело прекращено не будет.

В конце прошлого года Rambler предъявил претензии на популярный веб-сервер Nginx, так как его разработчик Игорь Сысоев во время создания продукта работал в этом холдинге. Тогда у создателей веб-сервера прошли обыски.