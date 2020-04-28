Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом

Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 40 заключенных имеют положительный тест на коронавирус, сообщают в пресс-службе ведомства.

«В учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено 18 728 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271. Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных эта цифра сегодня составляет 40 случаев», — цитирует сообщение ТАСС.