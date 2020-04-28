Кандидатура Саакашвили на пост вице-премьера Украины по реформам отозвана

Из украинской Верховной Рады отозвано представление на назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам. Об этом сообщает «Цензор.нет» в Telegram.

По данным издания, фракция «Слуга народа» не смогла собрать нужное количество голосов депутатов для назначения Саакашвили. Депутаты не готовы проголосовать за данную кандидатуру, так как президент Украины Владимир Зеленский публично не выступил в поддержку Саакашвили. А задача сбора голосов была перенаправлена с главы офиса президента Андрея Ермака на главу фракции Давида Арахамия. Чтобы избежать скандала, офис президента сейчас обдумывает, какую другую должность предложить Саакашвили.

Например, рассматривается вариант выдвижения Саакашвили в Одессе в качестве кандидата от «Слуги народа» с максимальной поддержкой власти, и политической, и финансовой.

Напомним, что о возможном назначении на пост вице-премьера Украины Саакашвили рассказывал в своем Facebook.