«Открытые медиа»: в Москве патрулям ввели дневную норму по протоколам за нарушение самоизоляции

Неформальный норматив для патрулей в два протокола за несоблюдение режима самоизоляции и по одному для участковых установлен управлением МВД по Москве. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на сотрудников патрульно-постовой службы.

Эксперты из Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге говорят, что «палочная система», состоящая из количественных показателей правонарушений, их ожидаемых изменений и удельного веса в оценке деятельности какого-либо правоохранительного подразделения помогает полицейским точно знать, сколько и каких именно нужно возбудить уголовных дел и составить протоколов за административные нарушения, чтобы не лишиться премии или не получить выговор. Обычно распоряжения о числе «палок» сообщаются устно руководителями отделов полиции. Официально в МВД неоднократно опровергали существование «палочной системы».

В середине апреля о жалобах полиции на «палочную систему» писала Baza, и с тех пор требования к сотрудникам МВД по числу протоколов снизили, утверждает близкий к руководству МВД источник «ОМ». По его словам, со снижением плана по протоколам был также связан конфликт мэра Сергея Собянина и начальника ГУВД по Москве Олега Баранова из-за за очереди в метро 15 апреля.

Ранее сообщалось, что аудиозапись, выложенная в Telegram-канале «Омбудсмен полиции», про план по протоколам за нарушение режима самоизоляции могла привести к отставке начальника управления МВД по Новосибирской области Юрия Стерликова.