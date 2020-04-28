Журналисты узнали настоящее имя одного из главных фигурантов дела о крушении рейса МН17

Действующий первый замруководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может скрываться под псевдонимом «Владимир Иванович», который уже фигурировал в расследованиях о крушении малазийского Boeing в небе над Донбассом. Об этом в своем расследовании пишет Русская служба Би-би-си. Именно Бурлака авторизовал все поставки боевикам тяжелой военной техники через российско-украинскую границу. На данный момент он самый высокопоставленный из российских госслужащих, официально признанных фигурантами по делу MH17, отмечает The Insider.

Журналисты отмечают, что расследовательская группа Bellingcat провела анализ технических данных и независимо от Би-би-си также пришла к выводу, что Андрей Бурлака и «Владимир Иванович» могут быть одним человеком.

В опубликованных следователями телефонных переговорах представители самопровозглашенной ДНР между собой называли Владимира Ивановича командиром всей операции, проводимой на востоке Украины. А бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков упоминал, что подчинялся приказам Владимира Ивановича. Фоноскопическая экспертиза показала как сходства, так и некоторые различия в голосе генерала Бурлаки и «Владимира Ивановича», отмечается в расследовании. Специалисты пришли к выводу, что голос «Владимира Ивановича» звучит напряженно, местами скрипуче, но без элементов шепота. А голос генерала Бурлаки во время интервью журналистам звучит «равномерно вяло, с сильными элементами шепчущего звукообразования и без скрипучести».

Либо исследуемые образцы голоса принадлежат разным людям, либо речь по стилистике разительно отличается в зависимости от ситуации. То есть, например, человек привык разговаривать с журналистами в одной манере, а с подчиненными — совсем в другой, пояснили эксперты.

По некоторым данным, после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах генерал-лейтенант Бурлака получил повышение до генерала-полковника, а также высшую госнаграду — Героя России.

В телефонных переговорах представителей ДНР, которые были перехвачены Службой безопасности Украины и приобщены к материалам дела о крушении МН17, Владимира Ивановича называют «большим начальником, прилетевшим из Москвы». В разговорах с ним они упоминают и фамилию Владислава Суркова, который в то время был помощником президента России и курировал украинское направление. На записях слышно, что когда ДНРовцы разговаривают между собой о «Владимире Ивановиче», они также упоминают имена министра обороны Сергея Шойгу и командующего Южным военным округом Андрея Сердюкова.

Источник «Би-би-си» выяснил, что в 2014 году, когда на востоке Украины начались боевые действия, Андрей Бурлака как минимум трижды летал в Ростов-на-Дону — город в тот момент превратился в главный перевалочный пункт для россиян, которые хотели принять участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик. Так, 15 июля 2014 года Бурлака вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, а 17 июля над Донецкой областью был сбит пассажирский лайнер «Малазийских авиалиний» с 298 людьми на борту. На следующий день, 18 июля, Бурлака вернулся из Ростова в Москву и больше, как следует из данных, имеющихся в распоряжении «Би-би-си», в 2014 году в Ростов-на-Дону не ездил.

Объединенная следственная группа считает, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», прибывшим в Донбасс с территории России. Москва обвинения отрицает.