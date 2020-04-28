Суд отказался приостановить на время разбирательства карантинные указы Собянина

Мосгорсуд не стал приостанавливать указы мэра столицы Сергея Собянина о режиме повышенной готовности и цифровых пропусков в качестве предварительных мер на период рассмотрения исков об их отмене. Об этом сообщают «Ведомости».

В дело против указов о введении ограничительных мер в Москве, связанных с предотвращением распространения коронавируса, уже объединили пять поданных административных исков к Собянину. Судья сказала, что с жалобами хотят присоединиться еще 12 человек.

Ходатайство о мерах предварительной защиты подавали инициаторы коллективного иска от имени муниципального депутата Дениса Шендеровича. Заявители напоминают об очередях в метро после введения пропусков и считают, что указы мэра вызвали повышенную общественную опасность.