Кремль отказался спасать средний класс

У российских властей нет плана по спасению среднего класса в период кризиса, «и его не должно быть», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Есть меры поддержки всему населению. Всему населению. И выделять только средний класс, конечно, это совершенно неверный подход», — сказал Песков, комментируя слова ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова о риске обеднения среднего класса, передает «КоммерсантЪ».

Ранее Кузьминов предупредил, что «скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность».

«Кто будет под большим ударом, кто — под меньшим ударом? Давайте мы все-таки определимся по мере развития ситуации», — отметил Песков.