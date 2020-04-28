Константин Сонин: Депрессивная экономика

Не «поддержать производство», а чтобы граждане эти деньги «проели»: для почти половины россиян именно еда — это основной расход. Причин несколько.

Во-первых, чтобы граждане сидели дома во время борьбы с вирусом. Это может показаться странным для кабинетных интеллектуалов, но основной мотив для выхода из дома — это необходимость ежедневно зарабатывать деньги.

Во-вторых, чтобы не произошло какой-то катастрофы: допустим, голод выглядит крайне маловероятной угрозой, но массовое серьёзное недоедание вполне может возникнуть на фоне кризиса. В Венесуэле режим Мадуро довёл до массового недоедания ещё до коронакризиса.

В-третьих, и мне это хотелось отдельно подчеркнуть — чтобы не допустить «депрессии». Про первый и второй пункт выше уже много и правильно сказано и продолжает говориться, а вот про угрозу депрессии, пусть и отдаленную и маловероятную, говорится недостаточно.

Депрессия — это нечто больше, чем несколько лет спада ВВП. Угроза депрессии невелика, но уж больно неприятна. Вот посмотрите такую простенькую модель. По ходу коронакризиса все уже освоили эпидемиологические модели, скоро можно будет и к экономическим переходить.

Пусть вся Россия состоит из 10 человек — 3 предпринимателя-работника, 3 военных-безопасника-чиновника, 3 врача-учителя и 1 крестьянин. Мы предполагаем, что каждая из групп занимается тем, в чём она максимально эффективна. Производством занимаются предприниматели (производят 90) и крестьянин (производит 10) + страна получает нефтяную ренту (100). Доход распределяется так: предприниматели — по 30, военные — по 20, учителя — по 13, крестьянин — 10. (Здесь и дальше небольшие округления.)

Теперь один вариант — кризис, в котором нефтяная рента падает до 50. «Рецессия». Доход распределяется так: предприниматели — по 20, военные — по 17, учителя — по 10, крестьянин — 9. Это рецессия, но не депрессия. Заметим, что каждый житель страны по-прежнему занимается тем делом, в котором наиболее эффективен и производит столько же.

Теперь представим, что произошло что-то, из-за чего часть людей временно потеряла все доходы и переключилась на другой вид деятельности. В новой экономике 10 человек распределены так: 3 человека выращивают картошку на приусадебном участке (производят 5) и её и потребляют, 1 крестьянин (производит 10, но 5 у него отнимают), 1 предприниматель (производит 20, но 10 у него отнимают), 2 врача-учителя, 1 чиновник, 1 частный охранник и 1 бандит. Нефтяная рента 40. В этой экономике доход-потребление такое: 3 человека на самообеспечении (по 5), предприниматель — 10, чиновник и частный охранник — по 12, учителя — по 7, бандит — 15, крестьянин — 5.

Обратите внимание, что в «депрессии» каждая группа живёт хуже, чем в «рецессии». Если перечислить по максимальной эффективности, то: из трёх предпринимателей один получает 10 и два, которые перешли на самообеспечение, по 5 (вместо 20), из трёх военных два получают по 12 и один, который стал бандитом, 15 (вместо 17), из трёх врачей два получают по 7 и один, который растит картошку, 5 (вместо 10), и крестьянин 5 (вместо 9).

Общие потери в доходах в «депрессии» по сравнению с «рецессией» — 65! При том, что нефтяные доходы ниже всего на 10! Основные потери происходят из-за двух вещей: во-первых, люди больше не занимаются тем, что они делают лучше всего, и во-вторых, увеличилась относительная отдача на непроизводительную деятельность (госслужба–безопасность + бандиты) относительно отдачи от производительной.

Учёный-экономист, конечно, сообразит, что я пересказал давнюю модель «ловушки развития», которая в исходной формулировке восходит к Розенштейну–Родану (и которая не совсем об этом) и Дугласу Норту, и которую проще всего рассказывать, используя концептуальную, суперабстрактную модель ловушки Мёрфи–Шлейфера–Вишны (AER PP, 1993). Для неэкономиста в такой «модели» есть две сложные вещи: во-первых, это «общее равновесие» (нужно соблюдать два балансовых условиях — на рынке товара и на рынке труда), во-вторых, надо подбирать параметры так, чтобы выполнялись условия совместимости со стимулами — то, что делает ловушку ловушкой. Если у кого есть идея, как излагать эти соображения проще, было бы интересно.

И какое отношение это имеет к необходимости выплачивать деньги сейчас, на ранней стадии коронакризиса? Следующее: помимо соблюдения карантина и защиты от недоедания, важно, чтобы экономика не успела «переключиться» на другое, депрессивное равновесие. Чтобы это было просто снижение уровня жизни, а не нечто, что заставляет фсбшников и полицейских идти в бандиты и частную охрану, предпринимателей и учителей выращивать картошку на даче, а врачей работать «челноками». Это выглядит невозможным, но так уже было в 1980-90-х, и не нужно допускать повторения. Из депрессивной экономики трудно выбраться, поэтому туда лучше не попадать.