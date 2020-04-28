Врач клиники БГМУ Евгений Сырчин: У коронавтов продолжается работа

Всем желаю здравствовать! Запутался с днями, если честно. Напишу так: день, следующий после предыдущего! В реанимации 10 пациентов, из них 7 на ИВЛ (наверное, все уже знают, что это за сокращение). Не зря говорят: «понедельник — день тяжелый». У коронавтов продолжается работа. Сами говорят, что привыкли, что такой график уже не мучителен. Организм перестроился и привык. Если в первые дни те, кто входил в зону, уже на этапе переодевания в СИЗы были мокрые насквозь, то теперь это случается позже. Если в первые сутки после выхода из красной зоны выпивался как минимум литр воды, то теперь с трудом половина. Да, очень интересный человеческий организм. Сегодня в «красную зону» пришлось отправить специалиста по заместительной почечной терапии. Для него это разведка боем, он вместе со своими коллегами-коронавтами придет менять работающую бригаду уже 30 апреля. Он так описал то, что творится там. Вначале страшновато одевать костюм, представлять, что там тебя ждет. Становишься мокрым на этапе облачения в СИЗ. Сердце стучит. Кажется, что не хватает воздуха в полноразмерной маске, но потом, когда лифт поднимает в реанимацию, забываешь все. На кроватях лежат тяжелые пациенты, и их нужно лечить!

Немного по пациентам. Сегодня (как вы уже поняли из вышесказанного) подключили гемодиализ (искуственная почка), прошла неделя, и пациенту вновь нужна эта процедура. Надеюсь, это позволит начать процесс отлучения от ИВЛ. В принципе, все идет к этому. Есть еще несколько пациентов, которым этот процесс уже запущен. Не думайте, что это просто. Нельзя просто так взять и перевести пациента на самостоятельное дыхание. Это сложный пошаговый процесс, параметры ИВЛ снижаются постепенно, и после каждого шага нужна оценка пациента. Если все хорошо, то параметр смягчается еще на пункт. Если есть хотя бы малейшие признаки того, что пациент не справляется, параметр возвращается к исходному, и процесс отлучения прекращается минимум на 12 часов. Здесь главное не торопиться… Вчера, несмотря на воскресный день, госпиталь посетил ректор БГМУ Валентин Николаевич Павлов. Его приход поднял настроение коронавтам. Обсудили пациентов, условия проживания, проблемы. Несмотря на занятость, он находит время для поддержки и теплых слов.

Хочу теперь рассказать, почему написал, что ПОНЕДЕЛЬНИК ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ. Дело в том, что помимо госпиталя COVID-19 в клинике БГМУ есть еще и хирургический корпус. Он, как и положено, не перестал работать. Конечно, уменьшилось количество плановых операций. Но в прежнем режиме работает роботическая хирургия, онкология и сердечно-сосудистая хирургия. Немного уменьшился поток гинекологических, травматологичеких, абдоминальных и торакальных (грудных) пациентов. Тщательный отбор пациентов и 100% тестирование пациентов на коронавирус позволяет предотвратить вспышку заболеваемости.

Поток операций есть, и те, кто остался здесь, тоже работают очень много. Плюс экстренность. Многие больницы закрыты на карантин, и действующих коек в Уфе уменьшилось. Клиника БГМУ продолжает принимать. Оставшимся анестезиологам-реаниматологам здесь в хирургическом корпусе тоже приходится тяжело. В нынешних условиях пандемии тяжело всем. Поэтому только совместная, дружная работа и всеобщая поддержка позволит пережить этот кризис.

Не устану говорить спасибо тем, кто поддерживает словом и делом. Все мы очень ценим это!!! И как всегда, желаю вам не болеть. Поддерживайте друг друга, подставляйте плечо, если тяжело!!! Верим, что лето будет!!!!

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