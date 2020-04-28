Власти Москвы после жалоб из Коммунарки пообещали выплаты медперсоналу, работающему через подрядчиков

Правительство Москвы пообещало дополнительные выплаты работающему через подрядные организации персоналу больниц, где лечат пациентов с коронавирусом.

В департаменте здравоохранения отмечают, что младшему медперсоналу, работающему через подрядчиков, «не полагаются федеральные и городские доплаты за особый и напряженный режим работы». Поэтому правительство Москвы приняло решение увеличить стоимость контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают с больными COVID-19.

«До них будет доведен денежный объем, равный сумме федеральных и городских доплат, положенных медицинским работникам. Выплаты будут доведены с учетом прошедших рабочих дней, начиная с даты начала работы сотрудников в больнице. Департаментом здравоохранения Москвы также прорабатывается вопрос обеспечения сотрудников подрядных организаций средствами индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

О том, что из-за отсутствия дополнительных выплат, средств индивидуальной защиты и плохих условий труда массово увольняются сотрудники из инфекционной больницы в Коммунарке, заявляла ранее одна из бывших медсестер учреждения. Чтобы подтвердить свои слова, Наталья Любимая записала видеообращение, которое опубликовали «Открытые медиа».

«Я хочу, чтобы нас услышали и выплатили, наконец, деньги, которые нам обещал Владимир Владимирович Путин. Когда мы задали этот вопрос, нам наши менеджеры сказали: «Вам Путин обещал, Путин пусть вам и выплачивает лично». Я хотела обратиться лично к Владимиру Владимировичу Путину, но я понимала, что письмо вряд ли бы дошло до адресата», — говорит Любимая.

По ее словам, она работала на трех ставках: как младшая медсестра, буфетчица и кастелянша, но выплатили ей зарплату только по одной и без доплат.



