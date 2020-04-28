В России зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. 72 человека умерли, а выздоровели 1110.
Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса. Умерли 867 человек, выздоровели 8456.
Новые случаи:
🔸Москва — 3075
🔸Московская область — 523
🔸Санкт-Петербург — 198
🔸Республика Дагестан — 153
🔸Республика Северная Осетия — 148
🔸Рязанская область — 101
🔸Нижегородская область — 89
🔸Свердловская область — 85
🔸Владимирская область — 79
🔸Тульская область — 70
🔸Калужская область — 67
🔸Мурманская область — 67
🔸Курская область — 65
🔸Республика Татарстан — 65
🔸Оренбургская область — 65
🔸Ростовская область — 64
🔸Воронежская область — 62
🔸Республика Башкортостан — 61
🔸Новосибирская область — 60
🔸Орловская область — 53
🔸Краснодарский край — 51
🔸Челябинская область — 48
🔸Ярославская область — 47
🔸Красноярский край — 47
🔸Смоленская область — 45
🔸Приморский край — 45
🔸Республика Ингушетия — 43
🔸Ханты-Мансийский АО — 41
🔸Калининградская область — 39
🔸Чувашская Республика — 39
🔸Пензенская область — 39
🔸Ленинградская область — 38
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 38
🔸Республика Марий Эл — 38
🔸Ставропольский край — 37
🔸Кировская область — 35
🔸Тамбовская область — 33
🔸Республика Мордовия — 32
🔸Саратовская область — 32
🔸Белгородская область — 30
🔸Ульяновская область — 29
🔸Хабаровский край — 28
🔸Брянская область — 26
🔸Липецкая область — 26
🔸Волгоградская область — 25
🔸Костромская область — 22
🔸Республика Хакасия — 22
🔸Ненецкий автономный округ — 18
🔸Чеченская Республика — 18
🔸Республика Бурятия — 18
🔸Пермский край — 17
🔸Ивановская область — 14
🔸Алтайский край — 14
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 13
🔸Ямало-Ненецкий АО — 12
🔸Еврейская АО — 12
🔸Омская область — 11
🔸Новгородская область — 10
🔸Тверская область — 9
🔸Республика Калмыкия — 9
🔸Республика Адыгея — 8
🔸Астраханская область — 8
🔸Самарская область — 8
🔸Иркутская область — 8
🔸Камчатский край — 8
🔸Республика Коми — 7
🔸Забайкальский край — 7
🔸Республика Саха (Якутия) — 7
🔸Республика Карелия — 6
🔸Архангельская область — 6
🔸Вологодская область — 5
🔸Удмуртская Республика — 5
🔸Тюменская область — 5
🔸Томская область — 5
🔸Псковская область — 4
🔸Кемеровская область — 4
🔸г. Севастополь — 3
🔸Курганская область — 2
🔸Республика Тыва — 1
🔸Амурская область — 1
🔸Магаданская область — 1
🔸Сахалинская область — 1
🔸Республика Крым — 1