Bloomberg сообщает о вероятном дефиците пшеницы в мире из-за прекращения поставок из России

Мир рискует остаться без российской пшеницы впервые за десять лет, после того как Минсельхоз РФ заявил о прекращении экспорта в связи с исчерпанием введенной из-за коронавируса квоты. Запрет может принести пользу конкурирующим поставщикам, например, ЕС и США, пишет Bloomberg.

Помимо России, экспорт зерна ограничили и некоторые соседние страны. Это вызвало беспокойство по поводу нехватки продовольствия и роста цен, поэтому произошел «всплеск активности», и страны постарались импортировать как можно больше зерна, пока российские грузоотправители еще удовлетворяли этот спрос. В итоге всего за несколько недель грузоотправители забронировали всю 7-миллионную квоту, установленную Минсельхозом до конца июня. Привлекательным российское зерно также сделал слабый рубль.

Российское Министерство сельского хозяйства объявило 26 апреля, что установленная с 1 апреля для повышения продовольственной безопасности в связи с коронавирусом квота на поставки зерна была исчерпана раньше на два месяца, и до 1 июля экспорт сверх квоты будет запрещен. Исключение делается лишь для стран Евразийского экономического союза, в который кроме России входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Когда именно будет отправлен последний забронированный по квоте груз, не уточняется.

Последний раз полный запрет на экспорт зерна вводился в 2010 году после засухи, уничтожившей посевы. Этот шаг привел к росту фьючерсов на пшеницу, а некоторые исследователи посчитали его косвенным фактором «арабской весны». Притом что глобальных поставок по-прежнему достаточно, воспоминания о нехватке продовольствия в прошлом возобновили дискуссию о продовольственном национализме. ООН и Европейский союз высказались о растущем риске социальных и политических беспорядков на фоне пандемии, отметив, что ущерб продовольственной безопасности может усугубить ситуацию.

Старший экономист Международного совета по зерну в Лондоне Эми Рейнольдс говорит, что запрет на российский экспорт может принести выгоду конкурирующим поставщикам, таким как ЕС и США. Например, прогноз на экспорт французской пшеницы за пределы блока ожидается рекордным в сезоне. Тем не менее повышенный спрос сокращает и европейские запасы. А засуха угрожает урожаю в регионе. В выгодной ситуации могут оказаться Штаты, у которых самые большие запасы зерна.