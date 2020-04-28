Половина бизнесменов не смогли получить антикризисную поддержку

Более 50% бизнесменов не смогли воспользоваться мерами кредитно-финансовой поддержки, так как их компании не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей, свидетельствуют результаты опроса Торгово-промышленной палаты. Банки отказали трети опрошенных предпринимателей в предоставлении кредитных каникул, кредитов на зарплату, реструктуризации кредитов и выдаче новых кредитов, не объясняя причины, передает «Интерфакс». Такая ситуация наблюдается практически в 75 регионах, большинство претензий получено на работу Альфа-банка, ВТБ, Газпромбанка, Тинькофф банка, Сбербанка.

Бизнемены отмечают, что каждый банк предъявляет свои условия и требования к получению кредитов, обещанных государством, и при этом требует предоставить документов больше, чем предполагает стандартный пакет. Большинство банков предлагают заемщикам собственные продукты не на льготных условиях в рамках государственной поддержки, а с высокими процентными ставками. Так, наблюдается разброс процентов по новым кредитам от 7% до 28% годовых.

Больше половины предпринимателей говорят, что за последнюю неделю в их работе ничего не изменилось и бизнес по-прежнему стоит. Еще треть сказали, что их положение ухудшилось: они не подпали под меры господдержки и вынуждены увольнять сотрудников. 26% опрошенных перевели часть персонала на удаленный режим, 21% — отправили часть сотрудников в отпуск за свой счет, 14% — снизили зарплату, отменив премии. 11% респондентов уволили часть сотрудников, еще 10% сохранили основную часть, но избавились от вспомогательного персонала, а 8% пообещали, что уволят всех сотрудников.