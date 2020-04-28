Связанная с Ксенией Собчак компания вошла в список системообразующих

Компания «Монерон», крупный добытчик краба, попала в обновленный список системообразующих — влючить ее в реестр просила сенатор Людмила Нарусова, чья дочь, телеведущая Ксения Собчак, в марте договорилась о приобретении доли в предприятии. Также Собчак намерена приобрести часть «Курильского универсального комплекса». Сделка пока не завершена, так как суд арестовал доли компаний в рамках уголовного дела.

Как пишут «Ведомости», о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова. Она попросила министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева ходатайствовать об этом перед комиссией правительства по повышению устойчивости развития российской экономики.

Нарусова ссылалась на Ассоциацию рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, которая обратилась к ней с аналогичной просьбой и приложила список из 18 компаний. Собчак сказала, что не знала о письме матери в Минсельхоз и обратила внимание, что в списке множество и других компаний.

Системообразующим компаниям будут предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств, обещал ранее президент Владимир Путин. Ставка таких кредитов будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ — сейчас она 5,5%. Половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина.