«Яндекс» в качестве «эксперимента» выделял в результатах поиска о Навальном негативные материалы

При поиске в «Яндексе» об Алексее Навальном сервисы 27 апреля отображали материалы с негативной окраской политика. Через несколько часов компания внесла изменения и стала «рисовать образ Навального более скромно», пишет Tjournal, чей пользователь обратил внимание на особенность поисковой выдачи.

В «Яндексе объяснили ситуацию «временным экспериментом».

«Мы постоянно пробуем по-разному показывать контент в результатах поиска. То, что вы увидели, — один из таких экспериментов. Это был временный эксперимент на ограниченное число пользователей «Яндекса», и сейчас он завершен. Мы изучим его результаты и на основании этих данных решим, как доработать функциональность в будущем», — сообщили в компании.