Регистрировать смартфоны по IMEI могут начать в 2021 году

Обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI) власти могут ввести с 1 июля 2021 года. Как пишет «КоммерсантЪ», по новой версии законопроекта, которая проходит согласование в администрации президента, платной процедура будет только для новых устройств, требование распространится в том числе на граждан, ввозящих смартфоны из-за границы самостоятельно.

Порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство.

Бесплатно можно будет зарегистрировать устройства, которые будут использоваться в России на момент вступления законопроекта в силу. Под действие регулирования не попадут смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд. Оборудование, которое не пройдет регистрацию или будет иметь совпадающий с другим номер IMEI, может быть заблокировано мобильным оператором.