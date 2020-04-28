Ректор ВШЭ прогнозирует обеднение среднего класса в России из-за пандемии

Вызванный пандемией экономический кризис в России повлияет на все слои населения, но основной удар может прийтись на средний класс. Такое мнение высказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в беседе с РБК.

«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — сказал Кузьминов. Тенденция в первую очередь скажется на экономике услуг и экономике впечатлений, так как больше всего страдают от коронавируса крупные города.

Согласно прогнозам ВШЭ, даже при базовом сценарии в 2020 году уровень безработицы в России составит 8%, а наибольшие потери затронут некорпоративный сектор экономики, который потеряет примерно 1,5 млн работников (корпоративный сектор — 700 тыс. человек).

Однако, по словам Кузьминова, восстановление пройдет быстрее именно у некорпоративного сектора. Но даже при таком варианте сценария в 2024 году безработица будет все еще выше, чем в 2019 году.

При пессимистическом сценарии безработица в 2020 году вырастет до 9,5%, а в 2021 году — до 9,8% и сохранится на высоком уровне в последующие годы.

Кузьминов отметил, что пандемия выявила нечто новое в мировой экономике. «Мы перешли к другой реальности, к другому соотношению морали и экономики. Впервые мир остановил свою экономику, пошел на потерю 5–7% ВВП в мировом измерении ради того, чтобы люди — пожилые люди, больные люди — прожили на 3–5 лет больше. Я считаю, что это колоссальное моральное движение», — говорит Кузьминов.