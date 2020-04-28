Халифа Хафтар заявил, что принимает управление Ливией

Халифа Хафтар, возглавляющий Ливийскую национальную армию, которая уже год находится в военном противостоянии с признанными ООН властями страны, заявил, что принимает «народный мандат» на управление страной. Об этом сообщает Reuters. В своем выступлении по телевидению Халифа Хафтар не разъяснил, как будет выстроена новая власть и какие ожидаются политические последствия.

«Мы объявляем, что генеральное командование отвечает волеизъявлению народа. Несмотря на тяжелое бремя оказанного доверия и многочисленные обязательства, мы будем подчиняться желанию людей», — сказал он.

Хафтар начал активные действия по захвату столицы страны Триполи и других районов северо-запада Ливии, в том числе при поддержке бойцов ЧВК «Вагнер». При этом восточная часть Ливии фактически уже находится под его контролем. В последнее время Правительство национального согласия вернуло себе часть территорий, которые до этого захватывал Хафтар.

Заявление Хафтара говорит о разрыве подписанного в 2015 году в марокканском городе Схират соглашения о политическом урегулировании в Ливии, которое предусматривает, в том числе и формирование Правительства национального согласия.

Мухаммед Али Абдалла, советник Правительства национального согласия, заявил: «Хафтар еще раз раскрыл свои авторитарные намерения миру. Он больше не стремится скрывать свое презрение к политическому решению и демократии в Ливии».

В российском Совете Федерации заявление Хафтара назвали «тревожной новостью». Ранее Россия пыталась инициировать мирные переговоры между сторонами конфликта в Ливии, но они закончились без подписания соглашений.

«Преодоление этого кризиса возможно только на путях взаимных уступок и компромиссов, ведущих к восстановлению национального согласия. Именно это и было прописано в соглашении 2015 года, альтернативы которому я лично не вижу», — цитирует главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева «Интерфакс».