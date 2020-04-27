Обращение сенатора Людмилы Нарусовой в Верховный суд на предмет конфликта интересов проверит комитет СФ

Член Совета Федерации Людмила Нарусова попросила Верховный суд проверить решение об аресте имущества крабовых компаний, совладельцем которых стала Ксения Собчак — теперь в этом будет разбираться комитет Совета Федерации по регламенту. Об этом «Открытым медиа» сообщил председатель комитета Вячеслав Тимченко.

«Сам факт обращения сенатора в адрес Верховного суда заслуживает внимательного изучения, так как в соответствии с законом «О статусе…» мы не можем оказывать влияния на работу судов любого уровня. Мы изучим текст обращения, правовую составляющую — насколько нарушен или не нарушен закон, насколько этично и корректно поступила Людмила Борисовна», — сказал он.

Зампредседателя комитета по регламенту Сергей Мамедов пояснил, что за возможные нарушения со стороны сенатора предусмотрены разные санкции — от «обстоятельного разговора и вплоть до приостановления статуса», но окончательное решение будет приниматься общим голосованием палаты.

В субботу стало известно, что дочь Нарусовой Ксения Собчак решила заняться крабовым бизнесом, но в середине марта суд арестовал доли и имущество в капитале компаний в рамках уголовного дела в отношении их бывшего владельца Олега Кана, которого до сих называют бенефициаром. 7 апреля сенатор направила обращение на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева с просьбой проверить решение областного суда на возможные нарушения и «принять предусмотренные законом меры».