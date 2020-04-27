Цена на нефть WTI упала на 27%

Как пишет РБК, котировки фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июне ускорили падение. Участники торгов опасаются повторения обвала котировок майских фьючерсов WTI до отрицательных значений, который наблюдался на прошлой неделе. Игроки продают контракты с ближайшим сроком погашения и покупают фьючерсы с поставкой в более поздние месяцы.
Негативно на рынок влияют опасения по поводу скорого заполнения мощностей для хранения, особенно в США, и дальнейшего падения спроса на сырье из-за экономического спада во всем мире.