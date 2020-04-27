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Цена на нефть WTI упала на 27%

27.04.2020

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на 27,5% до $12,55 за баррель по состоянию на 16:15 мск. Цена на нефть марки Brent снижается на 9,4% — до $19,8 за баррель.

Как пишет РБК, котировки фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июне ускорили падение. Участники торгов опасаются повторения обвала котировок майских фьючерсов WTI до отрицательных значений, который наблюдался на прошлой неделе. Игроки продают контракты с ближайшим сроком погашения и покупают фьючерсы с поставкой в более поздние месяцы.

Негативно на рынок влияют опасения по поводу скорого заполнения мощностей для хранения, особенно в США, и дальнейшего падения спроса на сырье из-за экономического спада во всем мире.

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