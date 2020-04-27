Медсестра Оксана Братищева о ситуации в Балашихинской больнице

Пришло время познакомиться поближе....

⠀

Я не только косметолог, но и медсестра в Балашихинской областной больнице отделения анестезиологии и реаниматологии, реанимационного отделения.

⠀

У нас три филиала, наш с началом эпидемии COVID-19 считался чистым, и все движения между филиалами были запрещены.

⠀

Но это только на бумаге!

⠀

По факту же. Врачи-терапевты и травматологи, контактировавшие с больными пациентами с COVID-19 из 1 филиала и филиала Дегонского в Железнодорожном, про который сразу объявили, что он отдан под инфекцию, приходили консультировать наших пациентов в «чистый филиал».

⠀

Что опять вопрос к руководству — по факту работы не было разграничения на чистую и грязную зоны.

⠀

6 апреля после очередного дежурства почти вся наша бригада, 3 человека из 4-х, свалилась с температурой, на просьбу руководства провести тестирование на COVID-19, нам было сказано: «Сидите дома тихо, лечитесь и не отсвечивайте, никаких тестов мы вам делать не будем».

⠀

24 апреля я сделала КТ лёгких в платном медицинском центре за свои собственные деньги, на которой у меня диагностировали двустороннюю пневмонию.

Из нашей бригады еще у двух медсестёр поставлен такой же диагноз.

⠀

А теперь возникает вопрос: как, где и кто будет лечить нас, медиков, которых оставили дома с семьями, а руководство делает вид, что не понимает происходящего и угрожает уволить по статье!!!

⠀

Слезы на глазах от тотальной показухи руководства Балашихинской больницы, что у нас все хорошо, что есть все средства защиты, что заболевшим сотрудникам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

⠀

Это наглая ЛОЖЬ!!!

⠀

Все жалобы, которые я писала, официальные источники блокируют, и им не дают ход.

⠀

Для меня осталась последняя надежда, чтобы достучаться руководства!

⠀

Это соцсети, это мой крик о помощи!!!

***

Спасибо всем огромное, что откликнулись, спасибо за поддержку.

Много людей в этой ситуации узнают себя.

Вместе мы сила, нас начинают слышать..

Всем желаю крепкого здоровья.

И хочется верить,что ситуация повсеместно станет меняться.

А не только адресно тем, кто говорит...

Спасибо.

Источник