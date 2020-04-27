Екатеринбургская епархия лишила священника права проповедовать за высказывания о коронавирусе

27 апреля Екатеринбургская епархия приняла решение о лишении права проповедовать и высказываться в публичном пространстве схиигумена Сергия (Романова). Об этом говорится на сайте епархии. Ранее отец Сергий в своей речи отрицал существование коронавирусной эпидемии.

«Содержание выступлений указанного клирика, облеченные в форму проповеди, не выражают позиций Екатеринбургской епархии. Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — отметили в епархии.

В YouTube-канале «Средний путь» опубликована проповедь отца Сергия, в которой он говорит, что «никакие силы — ни политические, ни религиозные — не могут закрывать храмы», а запреты на посещение храмов проходят со ссылкой на «псевдоэпидемию» и «под давлением богоборческих властей». Он предлагал «выселить на выбор в республику Биробиджан, либо на остров Мартиника, или на остров Спиналонга» тех, кто страдает «старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающих русскому народу самоизоляцию» и заявил, что как только это произойдет, «закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России». Он также проклял всех, кто «посягает на закрытие храмов».

Схиигумен Сергий Романов руководит Среднеуральским женским монастырем и известен как бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской.